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24 вересня 2020, четвер, 22:35 7
Силові структури 2020-09-24T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Львові колишній керівник дитячого табору згвалтував і розбестив 11 дівчаток

У Львові колишній керівник дитячого табору згвалтував і розбестив 11 дівчаток

Константин Долгий
Львів, згвалтування, згвалтування дітей, Повідомлення про підозру
Національна поліція України. Фото: zn.ua
Національна поліція України. Фото: zn.ua

У Львові поліцейські повідомили про підозру чоловікові, якого підозрюють в багаторазовому згвалтуванні неповнолітніх, після того як в Херсоні співробітники правоохоронних органів припинили діяльність двох порностудій.

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 24 вересня, повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.

З слів представників поліції, в рамках розслідування була проведена колосальна робота, оскільки вдалося встановити практично всіх жертв злочинів, частина з яких була здійснена близько 15 років тому.

Зловмисником виявився 46-річний житель Львова, який раніше був керівником одного з офіційно незареєстрованих дитячих таборів. Там, стверджують в поліції, він згвалтував або змусив до розпусних дій 11 дівчаток, яким на той момент було 11 до 14 років.

"Завдяки копіткій і злагодженій роботі була зібрана доказова база, якої виявилося достатньо для того, щоб повідомити зловмисникові про підозру у скоєнні одинадцяти злочинів ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваному, в разі, якщо провина буде доведена, загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі поліція затримала підозрюваного у вбивстві працівниці цілодобової аптеки, тіло якої виявили вранці в середу, 23 вересня.

Також повідомлялося, що київська поліція затримала двох людей, які за допомогою месенджера Telegram здійснювали торгівлю наркотичними і психотропними речовинами.

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