ДБР повідомило інспектору поліції про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі

ДБР повідомило інспекторові поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі. Прес-служба ДБР

ДБР повідомило інспекторові поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі. Прес-служба ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило інспекторові поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, спільно з Одеським управлінням ДВБ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в Одесі", — сказано в ньому.

Слідство встановило, що неповнолітня познайомилася з підозрюваним в кінці січня, коли в поліцію звернулася її мати із заявою про зникнення дочки після чергового конфлікту.

Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з дочкою провели бесіду.

11 лютого підозрюваний, який в той час працював інспектором сектору ювенальної превенції, примусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на зупинку громадського транспорту.

Через кілька днів потерпіла розповіла про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою в поліцію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд залишив під вартою оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління поліції Нацполіції в Київській області, підозрюваних у зґвалтуванні жінки.

Нагадаємо, у Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою.