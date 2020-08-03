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  • У Сумській області фотограф зґвалтував дев'ятирічну дівчинку. Його вже затримала поліція
03 серпня 2020, понеділок, 21:00 8
Події 2020-08-03T22:45:02+03:00
Українські Новини
У Сумській області фотограф зґвалтував дев'ятирічну дівчинку. Його вже затримала поліція

У Сумській області фотограф зґвалтував дев'ятирічну дівчинку. Його вже затримала поліція

Кира Молчанова
згвалтування, Розслідування, ДБР, звинувачення в зґвалтуванні
Насиллля. Фото: lifeline.de
Насиллля. Фото: lifeline.de

Після резонансного нападу на жінку в поїзді, в Сумській області сталася ще одне зґвалтування - дорослий чоловік познайомився з 9-річною дівчиною, пообіцяв відвезти її в "МакДональдз", але привіз на знімну квартиру, де зґвалтував.

Про це повідомила прокуратура Сумської області.

Про зґвалтування стало відомо 1 серпня, коли в поліцію звернулася мати постраждалої. За словами жінки, її 9-річна дочка познайомилася з чоловіком в соціальній мережі. Вони листувалися кілька днів. Потім домовилися про зустріч. При цьому чоловік наполягав, щоб дівчинка нічого не розповідала батькам.

У п'ятницю, 31 липня 2020 року, чоловік приїхав до дівчини на власному авто і пообіцяв звозити в "МакДональдз", проте відвіз її на знімну квартиру. Там він здійснював з неповнолітньою дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування. Після цього підозрюваний не відстав від дитини, а продовжив їй писати і домовлятися про наступну зустріч, на яку просив привести подружку. Ця частина листування тривала під контролем правоохоронців, які встановили особу чоловіка.

У неділю, 2 серпня 2020 року, його затримали в сусідній області. Правоохоронці з'ясували, що підозрюваному 31 рік, він фотограф, живе в Полтавській області. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У поліції підозрюють, що чоловік причетний до ще таких же зґвалтувань. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Фото: пресс-служба прокуратуры Сумской областиФото: пресслужба прокуратури Сумської області.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило інспектору поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі.

24 травня в лікарню міста Кагарлик звернулася 26-річна дівчина і повідомила, що її побили і зґвалтували співробітники поліції. За словами потерпілої, її доставили у відділення поліції для давання показань свідка у справі крадіжки.

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