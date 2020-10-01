На місцеві вибори в Одеську міськраду зареєстрували 13 партій

На вибори міської ради Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 13 партій.

Про це Українським Новинам повідомила секретар комісії Валентина Карташова.

"Це все ухвали про реєстрацію (опубліковані на сайті), більше їх не буде", - сказала вона.

Так, на вибори в Одеську міськраду зареєстровані партії:

"Довіряй справам";

"Опозиційна платформа - За життя";

"Слуга народу";

"Європейська солідарність";

Партія Шарія;

"Блок Дмитра Голубова";

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";

"Сила і Честь";

"За майбутнє";

"Перемога Пальчевського";

"Голос";

"Національний корпус";

"Свобода".

Крім того, ТВК відмовила у реєстрації 4 партіям, деякі з них наразі оскаржують рішення в судовому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Одеська міська територіальна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори мера Одеси – зареєстровано 29 претендентів в мери.

Тим часом Київський тервиборчком також заверши процес реєстрації кандидатів у депутати Київської міської ради – зареєстровано 23 партії.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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