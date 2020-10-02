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02 жовтня 2020, пʼятниця, 05:50 6 Карта
Суспільство 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
Дощі і штормовий вітер відступлять. Коли в Україну повернеться тепла осінь

Дощі і штормовий вітер відступлять. Коли в Україну повернеться тепла осінь

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, Прогноз погоди на вихідні
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У п'ятницю в Україні за прогнозом погоди буде знову хмарно і волого, з періодичними дощами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за словами Діденко, на Сході, а також в Сумській і Полтавській істотні опади завтра малоймовірні. Також синоптик попередила про поривчастим вітром.

"Температура повітря буде високою на півдні і сході, +18 +23 градуси, низькою на Заході, +14 +17 градусів, на решті території +16 +19 градусів", - повідомила Діденко.

А в Києві, за даними Діденко, другий день жовтня буде з хмарами і поривчастим вітром, існує ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься близько +17, +18 градусів.

Крім того, на вихідних очікується потепління до +19 +22 градусів.

Прогноз погоди. Карта: Фейсбук / Наталка ДіденкоПрогноз погоди. Карта: Фейсбук / Наталка Діденко

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Також синоптики прогнозують  морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді. 

Крім того, у жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур.

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