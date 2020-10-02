Дощі і штормовий вітер відступлять. Коли в Україну повернеться тепла осінь

У п'ятницю в Україні за прогнозом погоди буде знову хмарно і волого, з періодичними дощами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Так, за словами Діденко, на Сході, а також в Сумській і Полтавській істотні опади завтра малоймовірні. Також синоптик попередила про поривчастим вітром. "Температура повітря буде високою на півдні і сході, +18 +23 градуси, низькою на Заході, +14 +17 градусів, на решті території +16 +19 градусів", - повідомила Діденко. А в Києві, за даними Діденко, другий день жовтня буде з хмарами і поривчастим вітром, існує ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься близько +17, +18 градусів. Крім того, на вихідних очікується потепління до +19 +22 градусів. Прогноз погоди. Карта: Фейсбук \/ Наталка Діденко Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів. Також синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді. Крім того, у жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур.