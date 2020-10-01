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01 жовтня 2020, четвер, 08:59 4
Суспільство 2020-10-01T09:24:48+03:00
Українські Новини
Дощі з сильними поривами вітру. Синоптики попередили про небезпечну погоду на початку жовтня

Дощі з сильними поривами вітру. Синоптики попередили про небезпечну погоду на початку жовтня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, Вітер, Дощі, сильний вітер, Сильні дощі
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні очікуються дощі, а також штормові пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що 1 жовтня в Карпатах та Прикарпатті очікуються сильні дощі II рівня небезпеки.

"1 жовтня в Карпатах і Прикарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що 1-2 жовтня в східних і північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). 

Крім того, 1 жовтня в східних, більшості районів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей і в Криму збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня в Києві хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 16 ... + 18 градусів. На заході України хмарно, дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 12 ... + 17 градусів. У Карпатах сильний дощ, температура вночі +3 ... + 8 градусів, удень +7 ... + 12 градусів.

Також синоптики прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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