Дощі продовжать заливати всі області. Прогноз погоди на п'ятницю

За прогнозом погоди на п'ятницю, 2 жовтня, в Києві часом невеликі дощі, хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+17 градусів, вночі +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, часом дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Карпатах вночі значні дощі, вдень дощі, температура вночі +5...+10 градусів, удень +5...+10 градусів.

У Моршині часом дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці часом дощі, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві часом дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Ялті часом невеликі дощі. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

1 жовтня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+20 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2020 року на українців чекає відразу кілька магнітних бур.

Також синоптики дали прогноз до кінця осені. Уже в жовтні очікується сніг та морози.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини