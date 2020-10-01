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01 жовтня 2020, четвер, 00:00 5
Життя 2020-10-01T00:15:01+03:00
Українські Новини
Парасольки і дощовики ховати рано: прогноз погоди на тиждень

Парасольки і дощовики ховати рано: прогноз погоди на тиждень

Надежда Комендантова
Погода, дощ, погода в Україні, Наталка Діденко, прогноз погоди на тиждень
Дощ. Фото: pixabay.com
Дощ. Фото: pixabay.com

Осінній характер погоди буде переважати весь найближчий тиждень після приходу в Україну дощового циклону з різким похолоданням та поривами вітру.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook.

За її словами, 1 жовтня волога дощова погода переважатиме на Заході, Півночі, Півдні і в більшості центральних областей.

Прогноз погоди. Синоптична картаПрогноз погоди. Синоптична карта

Водночас, східна частина і Дніпро побудуть без опадів, але з сильним вітром.

Температура повітря в четвер складе +15 +18 градусів, на півдні +17 +20 градусів, в західних областях +13 +16 градусів.

У Києві, зі слів Діденко, жовтень почнеться хмарно, буде сиро, вітряно, але трохи тепліше, до +17 градусів. А у вихідні потеплішає до +20 градусів.

"Однак протягом тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо,  синоптики дали прогноз до кінця осені. Уже в жовтні очікується сніг та морози.

Тим часом через високу швидкість підвищення температури в світі експерти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року. Зокрема, клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

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