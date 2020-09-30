У Київській області 143 нових випадки коронавірусу

У середу, 30 вересня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 143 особи до 9 139.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 9 139 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 755 дітей та у 976 медичних працівників. За добу підтверджено 143 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 12 дітей у віці від 1 місяця до 17 років", - сказано в ньому.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані й перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 201 хворий, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 7 938 осіб.

Одужали всього 5 571 особа, 472 дитини у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітну добу виписано 148 осіб, з них 10 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померло 174 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 142 особи до 8 996 померлих - на 1 до 174.

Тим часом 29 вересня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих - на 8 до 381.

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