У Київській області 26 шкіл і 4 дитсадки закриті на карантин

26 установ загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10 037 учнів та вчителів, у Київській області станом на четвер, 1 жовтня, перебувають на дистанційній формі навчання через коронавірус, тоді як в Україні встановлено антирекорд з захворюваності на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "Повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 установ загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10 037 учасників освітнього процесу", - цитується в повідомленні голова обладміністрації Василь Володін. При цьому 20 шкіл, які раніше переходили на дистанційну форму навчання, повернулися до стаціонарної форми. Крім того, 16 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на стаціонарну форму навчання. 164 окремих класи в 94 школах Київської області знаходяться зараз на дистанційному навчанні через коронавірус. "У 126 навчальних закладах Київської області виявлено 141 учень і 160 вчителів, які хворіють СOVID-19", — додав він. Також 6 закладів дошкільної освіти закриті в Київській області на карантин. Як повідомляли Українські новини, 28 вересня в Києві 18 класів повернулися до занять. Також захворюваність на коронавірус у Києві за добу збільшилася майже вдвічі.