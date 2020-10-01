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01 жовтня 2020, четвер, 13:39 5
Суспільство 2020-10-01T13:51:26+03:00
Українські Новини
У Київській області 26 шкіл і 4 дитсадки закриті на карантин

У Київській області 26 шкіл і 4 дитсадки закриті на карантин

Александр Савич
Карантин, Київська область, Карантин в школах, Коронавірус, Коронавірус у школі
У Київській області на карантині 26 шкіл. Фото: Укрфото/ТВ
У Київській області на карантині 26 шкіл. Фото: Укрфото/ТВ

26 установ загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10 037 учнів та вчителів, у Київській області станом на четвер, 1 жовтня, перебувають на дистанційній формі навчання через коронавірус, тоді як в Україні встановлено антирекорд з захворюваності на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 установ загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10 037 учасників освітнього процесу", - цитується в повідомленні голова обладміністрації Василь Володін.

При цьому 20 шкіл, які раніше переходили на дистанційну форму навчання, повернулися до стаціонарної форми.

Крім того, 16 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на стаціонарну форму навчання.

164 окремих класи в 94 школах Київської області знаходяться зараз на дистанційному навчанні через коронавірус.

"У 126 навчальних закладах Київської області виявлено 141 учень і 160 вчителів, які хворіють СOVID-19", — додав він.

Також 6 закладів дошкільної освіти закриті в Київській області на карантин.

Як повідомляли Українські новини, 28 вересня в Києві 18 класів повернулися до занять.

Також захворюваність на коронавірус у Києві за добу збільшилася майже вдвічі.

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