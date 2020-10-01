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  • Ураган у Києві вночі повалив десятки дерев. Пошкоджено автомобілі і лінії електропередач
01 жовтня 2020, четвер, 12:43 9
Події 2020-10-01T14:00:03+03:00
Українські Новини
Ураган у Києві вночі повалив десятки дерев. Пошкоджено автомобілі і лінії електропередач

Ураган у Києві вночі повалив десятки дерев. Пошкоджено автомобілі і лінії електропередач

Александр Савич
Ураган, Падіння дерева, Повалення дерев, Вітер, сильний вітер
Сильний вітер у Києві пошкодив десятки дерев. Фото: facebook/zelenbud
Сильний вітер у Києві пошкодив десятки дерев. Фото: facebook/zelenbud

У Києві минулої ночі ураган повалив десятки дерев, пошкоджені лінії електропередач і автомобілі, тоді як в Луганській області тривають масштабні пожежі. Про це повідомляє "Київзеленбуд" на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня в Києві пройшов ураган, який пошкодив десятки дерев.

Дерево ледь не впало на дорогу в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbudДерево ледь не впало на дорогу в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbud

"Є випадки, коли дерева падали на автомобілі, лінії електропередач. Жителі продовжують дзвонити. Станом на 11:00 було прийнято 21 виклик", - повідомляють в "Київзеленбуд".

Дерево пошкодило автомобіль в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbudДерево пошкодило автомобіль в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbud

Повідомляється, що повалені дерева в парках і скверах виявили в Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах.

Дерево впало на автомобіль в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbudДерево впало на автомобіль в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbud

Дерево пошкодило лінію електропередач в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbudДерево пошкодило лінію електропередач в Києві через ураган. Фото: facebook / zelenbud

Як повідомляли Українські новини,  в червні над Києвом прокотилася гроза і потужний ураган.

Також в липні в Донецькій області ураган зірвав з лікарні дах.

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