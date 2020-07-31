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31 июля 2020, пятница, 22:47 205
Происшествия 2020-07-31T22:48:17+03:00
Українські Новини
В Донецкой области ураган снес крышу больницы

В Донецкой области ураган снес крышу больницы

Кира Молчанова
Ураган, Донецкая область, Непогода, Непогода в Украине
Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал
Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Сегодня непогода бушевала не только на Буковине. В Донецкой области в Великоновоселковском районе ураган повредил дома и оставил населенные пункты без света.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

Так, непогода сорвала крыши с нескольких домов и погнула рекламные щиты. На машины скорой помощи обрушилось дерево. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередач. Населенный пункт был обесточен.

Кроме того, сильный порыв ветра снес кровлю со здания больницы. Пользователи отмечают, что ее недавно отремонтировали.

Непогода в Донецкой области. Ураган снес крышу. Фото: Telegram-канал Непогода в Донецкой области. Ураган снес крышу. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Улицы затоплены. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал Улицы затоплены. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Дерево обрушилось на кареты скорой помощи. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал Дерево обрушилось на кареты скорой помощи. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Поврежден памятник. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал Поврежден памятник. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

У здания снесло крышу. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал У здания снесло крышу. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области буря срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий.

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха.

Сильные дожди в Геническом районе Херсонской области затопило село Сокологорное. Уровень воды на улицах достиг около 30 см.

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Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал
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