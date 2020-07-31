В Донецкой области ураган снес крышу больницы

Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Сегодня непогода бушевала не только на Буковине. В Донецкой области в Великоновоселковском районе ураган повредил дома и оставил населенные пункты без света.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

Так, непогода сорвала крыши с нескольких домов и погнула рекламные щиты. На машины скорой помощи обрушилось дерево. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередач. Населенный пункт был обесточен.

Кроме того, сильный порыв ветра снес кровлю со здания больницы. Пользователи отмечают, что ее недавно отремонтировали.

Непогода в Донецкой области. Ураган снес крышу. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Улицы затоплены. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Дерево обрушилось на кареты скорой помощи. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Поврежден памятник. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

У здания снесло крышу. Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

Непогода в Донецкой области. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

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