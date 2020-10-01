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01 жовтня 2020, четвер, 12:39 6
Суспільство 2020-10-01T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області через COVID-19 на карантин відправляють старшокласників школи

У Дніпропетровській області через COVID-19 на карантин відправляють старшокласників школи

Константин Долгий
Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Карантин в школах
Коронавірус в школі. Фото: Pexels
Коронавірус в школі. Фото: Pexels

В одній зі шкіл Кривого Рогу на самоізоляцію відправили учнів 5-11 класів, тоді як в Україні зафіксували черговий антирекорд з добового приросту хворих на коронавірус.

Як передають Українські Новини, Кривий Ріг Life повідомляє, що мова йде про одну зі шкіл Центрально-Міського району.

Зі слів керівника Департаменту освіти і науки міської ради Тетяни Кріпак, в цьому навчальному закладі не було виявлено випадків зараження коронавірусом, однак серед учнів і викладачів є випадки ГРВІ.

"Є хворіють на ГРВІ та з запалення легенів. Лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 немає", — сказала Кріпак.

Вона додала, що частина викладачів лікується вдома, а ще кількох госпіталізували із запаленням легенів.

Що стосується учнів молодших класів, то вони продовжать навчатися в кабінетах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про майже 150 навчальних закладах області, де з початку навчального року виявили випадки зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 наклав на себе руки, викинувшись з вікна лікарняного кабінету.

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