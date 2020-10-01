У Дніпропетровській області через COVID-19 на карантин відправляють старшокласників школи

В одній зі шкіл Кривого Рогу на самоізоляцію відправили учнів 5-11 класів, тоді як в Україні зафіксували черговий антирекорд з добового приросту хворих на коронавірус. Як передають Українські Новини, Кривий Ріг Life повідомляє, що мова йде про одну зі шкіл Центрально-Міського району. Зі слів керівника Департаменту освіти і науки міської ради Тетяни Кріпак, в цьому навчальному закладі не було виявлено випадків зараження коронавірусом, однак серед учнів і викладачів є випадки ГРВІ. "Є хворіють на ГРВІ та з запалення легенів. Лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 немає", — сказала Кріпак. Вона додала, що частина викладачів лікується вдома, а ще кількох госпіталізували із запаленням легенів. Що стосується учнів молодших класів, то вони продовжать навчатися в кабінетах. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про майже 150 навчальних закладах області, де з початку навчального року виявили випадки зараження коронавірусом. Також повідомлялося, що в Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 наклав на себе руки, викинувшись з вікна лікарняного кабінету.