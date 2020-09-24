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24 вересня 2020, четвер, 16:31 7
Суспільство 2020-09-24T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області 3,9 тис. школярів на карантині через коронавірус

У Дніпропетровській області 3,9 тис. школярів на карантині через коронавірус

Константин Долгий
Карантин, Дніпропетровська область, Карантин в школах, Коронавірус, коронавірус в Україні
Карантин у школі. Фото: Pixabay
Карантин у школі. Фото: Pixabay

Тоді як за минулу добу в Україні було зафіксовано рекордну кількість випадків одужання від коронавірусної інфекції COVID-19, у Дніпропетровській області майже чотири тисячі учнів на карантині.

Як повідомляють Українські Новини, про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА в четвер, 24 вересня.

З слів керівника департаменту освіти і науки ОДА Людмили Телегіної, зараження коронавірусом нового типу було зафіксовано в 149 школах Дніпра і Дніпропетровській області.

Лікування від коронавірусної інфекції проходять 79 школярів, 60 викладачів і 3 працівників навчальних закладах. З них в лікарні перебувають 29 осіб.

Крім того, на ізоляції перебувають понад 4 тис. осіб, з яких 3 904 - школярі.

"З метою не допустити спалахів захворювання на коронавірус і зменшити кількість контактів, замість кабінетної системи зараз впроваджена класна - коли кожен клас перебуває в своїй кімнаті ", - розповіла Телегіна.

Крім того, у всіх школах щодня проводяться виміри температури серед співробітників і встановлені правила, при яких навчальні заклади закриваються на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, за минулий день в Україні від ускладнень, зумовлених коронавірусною інфекції померло 52 людини. Другий раз з початку пандемії жертвою захворювання стала дитина.

Також повідомлялося, що вчені виявили здатність коронавірусу навчатися долати захисні заходи, які людь роблять для стримування вірусу.

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