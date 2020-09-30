У США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом

У Сполучених Штатах відбулися перші з традиційної серії передвиборчих дебатів між кандидатами на головну посаду країни. Президенту Дональду Трампу опонував кандидат на цю посаду Джо Байден.

Словесна дуель відбулася на майданчику Університету в Клівлінді, штат Огайо. Час - 21.00 за місцевим (4 години ранку за Києвом). Дебати тривали близько півтори години. Їх план полягав у обговоренні 6 тем, на кожну з яких було відведено по 15 хвилин.

Трамп пішов з козирів і запропонував перевірити вуха учасників на наявність в них електронних пристроїв (читай - навушників-"підслушок" для підказок радників)! Байден - не погодився!

Байден запропонував після кожних 30-ти хвилин оголошувати перерву для відпочинку. Тут проти був Трамп.

Як зазначають репортери, Трамп сумнівався в чесності майбутнього голосування, засуджував рух Антифа, часто переривав опонента і ведучого, пообіцяв опублікувати свою податкову декларацію, багато говорив про підтримку армії і поліції, звинувачував Китай в коронавірусній пандемії, не став відрікатися від прихильників білого супремасизму.

Байден назвав Трампа "клоуном" і пропонував "заткнутися", пообіцяв створити 7 мільйонів робочих місць і привести економіку до зростання на 1 трильйон доларів, критикував план медичної реформи Трампа, пообіцяв не оголошувати себе президентом до офіційних результатів.

Не залишилося в стороні під час дискусії і "українське питання". Так, Трамп торкнувся теми сина Байдена і української компанії Burisma. Зокрема він заявив, що син його опонента на президентських виборах Хантер заробив цілий корупційний статок під час роботи в Україні в фірмі Burisma.

"Напрацював цілий статок в Україні", - сказав Трамп, реагуючи на критику в його бік щодо недекларування доходів.

На що Байден відповів, що пишається своїм сином, а корупційний скандал, пов'язаний із Burisma і Ханетром - абсолютна неправда.

Це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Напередодні видання The Hill опублікувало результати соцопитування, згідно з якими Дональда Трампа готові підтримати 45% американців, а Джо Байдена - 47%.

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