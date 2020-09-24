$4 млн від Burisma і конфлікт інтересів: Сенат США оприлюднив звіт про роботу сина Байдена в Україні

У 2015 році тодішній виконувач обов'язків заступника голови місії США в Києві Джордж Кент попереджав Держдепартамент про конфлікт інтересів у зв'язку зі входженням сина тодішнього віце-президента США Джо Байдена Хантера Байдена до ради директорів газодобувної компанії Burisma.

Про це йдеться в звіті Сенату США, підготовленому сентаторами-республіканцями Роном Джонсоном і Чаком Греслі.

Згідно зі звітом, Кент, який обіймає нині посаду заступника держсекретаря США по Євразії, на початку 2015 року висловив стурбованість посадовим особам в офісі віце-президента США Джо Байдена про сприйняття конфлікту інтересів щодо ролі Хантера Байдена в компанії Burisma.

Але його інформація залишилася без реакції.

"У вересні 2016 року його підкреслив в електронному листі своїм колегам: "Крім того, присутність Хантера Байдена в раді директорів Burisma було дуже незручно для всіх офіційних осіб США та антикорупційного порядку в Україні", - йдеться в звіті.

У документі вказується, що Хантер Байден і його діловий партнер Девон Арчер отримали 4 млн доларів за роботу в раді директорів Burisma і входили до його складу, коли власник компанії ексміністр екології при президенті Вікторі Януковичі Микола Злочевський нібито дав хабар в сумі 7 млн ​​доларів за закриття Генеральною прокуратурою справи проти нього.

При цьому в грудні 2015 року співробітники офісу Джо Байдена рекомендували Кенту не коментувати ситуацію зі Злочевським.

Згідно зі звітом, в жовтні 2015 року високопоставлений чиновник Держдепартаменту Амос Хохштейн висловив стурбованість Байдену, що роль його сина в Burisma може завдати шкоди інтересам США в Україні та зіграти на руку Росії.

У звіті вказується, що про роль Хантера Байдена в Burisma також знав тодішній держсекретар Джон Керрі, хоча пізніше заперечував це.

Отчет Сената США. Скриншот

Як повідомляли Українськi Новини, колишній генпрокурор Віктор Шокін в лютому 2020 року заявив про тиск на нього з боку Джо Байдена у справі Burisma.

У червні 2019 року Національні антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб Злочевського за підозрою в даванні 5 млн доларів хабара антикорупційному прокурору Назару Холодницькому і директору НАБУ Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Питання розслідування справи Хантера Байдена українською владою поршувалося президентом Дональдом Трампом в спілкуванні з президентом Володимиром Зеленським та, за свідченнями радника Трампа Джона Болтона, Трамп пов'язував з розслідуванням надання Україні військову допомогу; президент США це заперечував.

Це призвело до серйозного скандалу в американських політичних колах і стало підставою для початку по відношенню до Трампа процедури імпічменту, що закінчилася безуспішно.

Джо Байден був віце-президентом США при Президента Барака Обаму і є кандидатом від Демократичної партії і основним суперником Трампа на виборах 2020 року.

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