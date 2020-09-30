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30 сентября 2020, среда, 12:19 135
Общество 2020-09-30T13:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус

Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине установлен антирекорд по заболеваемости, 29 сентября было проведено 27 572 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 14,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 657 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 7,5% больше по сравнению с 28 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 51 229 тестирований, из них 27 572 методом ПЦР, а также 23 657 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 278 248 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 30 сентября поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 275 229 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Также сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах.

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