Минздрав за сутки провел 27,5 тыс. тестов на коронавирус

В то время, как в Украине установлен антирекорд по заболеваемости, 29 сентября было проведено 27 572 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 14,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 23 657 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 7,5% больше по сравнению с 28 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 51 229 тестирований, из них 27 572 методом ПЦР, а также 23 657 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 278 248 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 30 сентября поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 275 229 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Также сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости