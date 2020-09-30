Супрун розповіла про ризики захворювання на COVID-19 у дітей. Як уберегтися

Діти не є основними переносниками коронавірусної інфекції Covid-19, а складний перебіг хвороби у них спостерігаються рідко. Водночас в Україні від коронавірусу померли дві дитини. Батькам важливо вчасно виявити захворювання у своєї дитини COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

Діти шкільного віку в більшості випадків заражаються коронавірусом в своїх сім'ях і переносять його в легкій формі. Безсимптомно хворіють близько 20% дітей. Небезпеку становить мультисистемний запальний синдром, який діагностували американські педіатри кілька місяців тому. В Україні зафіксовано тільки один подібний випадок.

Ризик захворіти на коронавірус у тяжкій формі більше шансів мають: діти до року, діти з рідкісними і хронічними захворюваннями (астма, цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця), діти з ослабленою імунною системою.

Щоб зменшити ризики захворювання в небезпечній формі Уляна Супрун рекомендує:

уважно ставитися до можливих симптомів і звернутися до лікаря. До симптомів відноситься кашель, температура 38°С і вище, блювота, біль у животі, діарея. зробити щеплення проти грипу. Однак, звертайте увагу на протипоказання такої вакцинації: діти молодше 6 місяців, застуда з температурою 38°С і вище, алергічна реакція на складові вакцини, ослаблений імунітет після спеціального лікування.

Якщо хтось із батьків захворів, то не варто залишати дитину з опікуном, який перебуває в групі ризику. Наприклад, з бабусею чи дідусем. Якщо ж немає можливості самоізолюватись, слід м'яко привчати дитину до соціальної дистанції і носіння маски вдома, регулярно мити і провітрювати приміщення. Дітям до 2-х років маска не потрібна.

Як писали Українські Новини, в січні-липні через грип та пневмонію в Україні померло в 2 рази більше людей, ніж від COVID-19.

Раніше Супрун звинуватила антивакцинаторів в маніпуляціях даними.

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