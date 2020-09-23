Китай є єдиним в світі авіаринком, який повернувся до допандемічних обсягів, – світові ЗМІ

Півторамільярдне населення країни та великі внутрішні території дозволили китайської індустрії авіаперевезень першій в світі повернутися до допандемічних обсягів. Ринки інших країн світу за прогнозами аналітиків зможуть вийти з кризи, в кращому випадку, не раніше 2024 року. Світова індустрія авіаперевезень увійшла в найжорстокішу за останнє десятиліття кризу, що спричинить за собою зниження попиту на продукцію авіаційної промисловості - літаки, двигуни та сервісне обслуговування.

Як повідомила мовна корпорація ВВС з посиланням на дані міжнародного моніторингового агентства ForwardKeys, внутрішні прибуття в китайські аеропорти за підсумками серпня досягли 86% від рівня 2019 року, а за підсумками вересня показники кількості мандрівників будуть близькими до допандемічних обсягів.

"Їх прогноз - проблиск надії для авіаційної галузі, яка несе масові звільнення і збитки, - зазначив оглядач ВВС. - Із скороченням випадків зараження вірусом було відновлено більше рейсів, і тепер кількість бронювань повернулося до 98%, причому більшість з них припадає на поїздки в середині-кінці серпня", - описують журналісти кількісні показники відновлення пасажирських авіаперевезень в Китаї.

"Це дуже важливий момент, тому що вперше з початку спалаху COVID-19, основний сегмент авіаційного ринку в будь-якій точці світу повернувся до допандемічного рівня", - цитує ВВС Олів'є Понті з ForwardKeys.

"Перевага Китаю в тому, що у них є величезні внутрішні райони і сильний внутрішній ринок туризму, який може допомогти китайським перевізникам пом'якшити будь-які наслідки", - пояснив причини швидкого відновлення китайського ринку авіаперевезень Альфред Чуа, журнал FlightGlobal.

Глобальне галузеве об'єднання "Міжнародна асоціація повітряного транспорту", попереджає, що кількість пасажирів в світі не повернеться до рівня, який був до пандемії, аж до 2024 року. Це на рік пізніше, ніж передбачалося раніше.

Експерти прогнозують, що індустрію авіаперевезень, а разом з нею виробництва літаків і двигунів до них, чекає затяжна криза - вже є перші ознаки чергового майбутнього спаду. Компанія American Airlines заявила, що додатково проведе чергову хвилю скорочень персоналу на 30% - 19 тис. осіб втратять робочі місця після того, як закінчиться дія галузевої державної програми дотацій авіакомпаніям на виплату заробітної плати на час пандемії. Інші перевізники також анонсували величезні скорочення на тлі різкого спаду пасажиропотоку.

Загальні збитки глобальної індустрії авіаперевезень експерти попередньо оцінили в суму понад 84 млрд доларів лише за підсумками 2020 року.

Альфред Чуа з FlightGlobal прогнозує, що внутрішні перевезення будуть відновлюватися дуже швидко, а міжнародні збережуться на мінімальних значеннях.

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