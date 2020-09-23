підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 13:57 159
Транспорт 2020-09-23T16:00:04+03:00
Українські Новини
Китай є єдиним в світі авіаринком, який повернувся до допандемічних обсягів, – світові ЗМІ

Китай є єдиним в світі авіаринком, який повернувся до допандемічних обсягів, – світові ЗМІ

Сергій Паламаренко
Китай, авіаперевезення, Covid-19, Пандемія коронавірусу, ForwardKeys
Авіаперевезення (ілюстрація). Фото: pixabay.com
Авіаперевезення (ілюстрація). Фото: pixabay.com

Півторамільярдне населення країни та великі внутрішні території дозволили китайської індустрії авіаперевезень першій в світі повернутися до допандемічних обсягів. Ринки інших країн світу за прогнозами аналітиків зможуть вийти з кризи, в кращому випадку, не раніше 2024 року. Світова індустрія авіаперевезень увійшла в найжорстокішу за останнє десятиліття кризу, що спричинить за собою зниження попиту на продукцію авіаційної промисловості - літаки, двигуни та сервісне обслуговування.

Як повідомила мовна корпорація ВВС з посиланням на дані міжнародного моніторингового агентства ForwardKeys, внутрішні прибуття в китайські аеропорти за підсумками серпня досягли 86% від рівня 2019 року, а за підсумками вересня показники кількості мандрівників будуть близькими до допандемічних обсягів.

"Їх прогноз - проблиск надії для авіаційної галузі, яка несе масові звільнення і збитки, - зазначив оглядач ВВС. - Із скороченням випадків зараження вірусом було відновлено більше рейсів, і тепер кількість бронювань повернулося до 98%, причому більшість з них припадає на поїздки в середині-кінці серпня", - описують журналісти кількісні показники відновлення пасажирських авіаперевезень в Китаї.

"Це дуже важливий момент, тому що вперше з початку спалаху COVID-19, основний сегмент авіаційного ринку в будь-якій точці світу повернувся до допандемічного рівня", - цитує ВВС Олів'є Понті з ForwardKeys.

"Перевага Китаю в тому, що у них є величезні внутрішні райони і сильний внутрішній ринок туризму, який може допомогти китайським перевізникам пом'якшити будь-які наслідки", - пояснив причини швидкого відновлення китайського ринку авіаперевезень Альфред Чуа, журнал FlightGlobal.

Глобальне галузеве об'єднання "Міжнародна асоціація повітряного транспорту", попереджає, що кількість пасажирів в світі не повернеться до рівня, який був до пандемії, аж до 2024 року. Це на рік пізніше, ніж передбачалося раніше.

Експерти прогнозують, що індустрію авіаперевезень, а разом з нею виробництва літаків і двигунів до них, чекає затяжна криза - вже є перші ознаки чергового майбутнього спаду. Компанія American Airlines заявила, що додатково проведе чергову хвилю скорочень персоналу на 30% - 19 тис. осіб втратять робочі місця після того, як закінчиться дія галузевої державної програми дотацій авіакомпаніям на виплату заробітної плати на час пандемії. Інші перевізники також анонсували величезні скорочення на тлі різкого спаду пасажиропотоку.

Загальні збитки глобальної індустрії авіаперевезень експерти попередньо оцінили в суму понад 84 млрд доларів лише за підсумками 2020 року.

Альфред Чуа з FlightGlobal прогнозує, що внутрішні перевезення будуть відновлюватися дуже швидко, а міжнародні збережуться на мінімальних значеннях.

Більше новин про: Китай авіаперевезення Covid-19 Пандемія коронавірусу ForwardKeys

МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні...
МАУ дозволила безкоштовно неодноразово змінювати д...
У Київській області кількість нових випадків COVID...
У ЗСУ на самоізоляції перебувають майже 600 військ...
У Києві понад три сотні нових випадків коронавірусу і п'ять смертей за добу
Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу
Новини
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Попов пообіцяв відкрити в Києві 100 амбулаторій, що були закриті в ході реформи Супрун 15:30
Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 15:08
Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка 15:01
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
більше новин
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok