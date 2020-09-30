Зеленський створив раду соцрозвитку регіонів

Слідом за створенням координаційної ради з розв'язання проблемних питань в містобудуванні, Президент Володимир Зеленський створив раду соціального розвитку регіонів.

Про це йдеться в указі №415 від 30 вересня, передають Українські Новини.

"З метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, в тому числі при проведенні реформ щодо децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у розв'язанні питань реалізації громадянами права на соціальний захист постановляю утворити раду соціального розвитку регіонів ", - сказано в ньому.

Також Зеленський затвердив положення про раду соцрозвитку регіонів.

Згідно з ним, рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові. Одним із завдань ради є підготовка законопроєктів, що стосуються питань соціального захисту населення, для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради. Засідання буде проводитися за потреби.

Рада утворюється у складі голови, секретаря та інших членів, які беруть участь в його роботі на громадських началах.

Головою ради є заступник керівника Офісу Президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, секретарем - керівник структурного підрозділу з питань соціальної політики й охорони здоров'я Офісу.

По посаді до складу входять: заступник міністра соціальної політики, заступник міністра охорони здоров'я, заступник міністра у справах ветеранів, заступник міністра фінансів, заступник міністра цифрової трансформації, заступник міністра розвитку громад і територій, заступник міністра освіти та науки.

Також за посадою в нього включаються: голова і заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, керівник структурного підрозділу з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента, заступники голів обласних і Київської міської державної адміністрацій.

Персональний склад ради Зеленським поки не затверджений.

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