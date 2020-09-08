Зеленський заперечує брак коштів у фонді боротьби з коронавірусом

той час, як в Мінфіні розповіли, скільки витратили з бюджету на боротьбу з коронавірусом. Президент Володимир Зеленський заперечує брак коштів у фонді боротьби з коронавірусною інфекцією у

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки в Житомирську область, передають Українські Новини.

"З грошима проблем немає", - сказав глава держави.

Зеленський акцентував увагу на зростанні кількості інфікованих коронавірусом і швидке заповнення лікарень хворими, які потребують госпіталізації.

"Є великі проблеми з кількістю ліжок, маю на увазі швидке заповнення ліжок ... Але все ж вірю, що це не буде в такому обсязі, як було, наприклад, в більшості країн Європи ... Ми готуємо багато лікарень через збільшення кількості хворих - тих, яких вже доставляють в лікарню. Збільшуються, переобладнуються лікарні. З технічними засобами, киснем, ШВЛ - там питань немає. Не хочу говорити, що на всіх досить, але, у крайньому разі, ми готові", - зазначив Президент.

За словами глави держави, для наповнення COVID-фонду кошти перенаправлялись з багатьох інших бюджетних програм.

Це робилося для того, щоб мати ресурс для боротьби з епідемією, масштаби якої на початку було складно спрогнозувати.

Згідно з повідомленням, уряд не виключав, що згодом частина цих коштів буде спрямовуватися на інші бюджетні програми.

Зокрема, мова йде про інфраструктурні проєкти.

"Багато грошей витрачено на дороги, які йдуть до опорних лікарень, приймальних відділень або шкіл, і це треба робити. У будь-якому випадку, це все пов'язано", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що потреба у фінансуванні для боротьби з пандемією існує, але вона контрольована.

"Найголовніше, на що ми витратили, - ми щомісяця з самого початку витрачаємо мільярди з COVID-фонду на підтримку людей: пенсіонерів, людей, які не отримують зарплату. Державні підприємства в період епідемії COVID-19 також отримують заробітну плату, шахтарі отримують заробітну плату, коли зараз майже все зупинено в світі", - додав глава держави.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19.

Також Кабмін виділив з фонду боротьби з коронавірусом Державному управлінню справами 41,2 млн гривень для забезпечення готовності і реагування лікарень на спалах COVID-19.

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