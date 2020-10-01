Негода залишила без світла майже півсотні населених пунктів у Київській області

У Київській області 43 населених пунктів залишилися без світла через негоду, яка досі триває в області . Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, в ніч на 1 жовтня спрацювали системи захисту ліній електропередач через сильний дощ та пориви вітру. 43 населених пункти в Київській області виявилися без світла.

Всього в Україні без світла залишилися 162 населених пункти в 9 областях.

Крім того, українські рятувальники нагадали, що в Києві та області сьогодні знову дощитиме. Температура вночі 11-13 °, вдень 16-18 °. Сила вітру 7-12 метрів на секунду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 людини загинули, 10 госпіталізовано, 120 евакуйовано через пожежу в Луганській області. Через пориви вітру полум'я швидко поширюється.

Раніше пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частина з яких почали евакуювати ще вчора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через масові пожежі в Луганській області.

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