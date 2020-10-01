Негода залишила без світла майже півсотні населених пунктів у Київській області

У Київській області 43 населених пунктів залишилися без світла через негоду, яка досі триває в області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Так, в ніч на 1 жовтня спрацювали системи захисту ліній електропередач через сильний дощ та пориви вітру. 43 населених пункти в Київській області виявилися без світла. Всього в Україні без світла залишилися 162 населених пункти в 9 областях. Крім того, українські рятувальники нагадали, що в Києві та області сьогодні знову дощитиме. Температура вночі 11-13 °, вдень 16-18 °. Сила вітру 7-12 метрів на секунду. Як повідомляли Українські Новини, 4 людини загинули, 10 госпіталізовано, 120 евакуйовано через пожежу в Луганській області. Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Раніше пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частина з яких почали евакуювати ще вчора. Прокуратура відкрила кримінальне провадження через масові пожежі в Луганській області.