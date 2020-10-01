підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"

  • Новини
  • Події
  • Негода залишила без світла майже півсотні населених пунктів у Київській області
01 жовтня 2020, четвер, 09:32 12
Події 2020-10-01T11:00:02+03:00
Українські Новини
Негода залишила без світла майже півсотні населених пунктів у Київській області

Негода залишила без світла майже півсотні населених пунктів у Київській області

Кира Молчанова
Негода, Київська область, відсутність електрики
Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

У Київській області 43 населених пунктів залишилися без світла через негоду, яка досі триває в області. Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, в ніч на 1 жовтня спрацювали системи захисту ліній електропередач через сильний дощ та пориви вітру. 43 населених пункти в Київській області виявилися без світла.

Всього в Україні без світла залишилися 162 населених пункти в 9 областях.

Крім того, українські рятувальники нагадали, що в Києві та області сьогодні знову дощитиме. Температура вночі 11-13 °, вдень 16-18 °. Сила вітру 7-12 метрів на секунду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 людини загинули, 10 госпіталізовано, 120 евакуйовано через пожежу в Луганській області. Через пориви вітру полум'я швидко поширюється.

Раніше пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частина з яких почали евакуювати ще вчора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через масові пожежі в Луганській області.

Більше новин про: Негода Київська область відсутність електрики

Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак 10:55
За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони 10:30
Долар після одноденного зростання знову почав падати. Курс валют на 1 жовтня 10:27
Мер Чернігова Атрошенко заразився коронавірусом 10:23
У серпні платіжний баланс зведено з профіцитом у $353 млн 09:59
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok