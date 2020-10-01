Затори в Києві: куди автомобілістам не варто їхати 1 жовтня вранці

Тоді як дорожники обмежили рух автомобілів на Південному мосту , у четвер, 1 жовтня, Київ традиційно заполонили затори. Українські Новини розповідають, куди краще не їхати цього ранку.

Згідно з даними сервісу Google Maps, великий затор утворилася на проспекті Перемоги у Святошинському районі столиці. Рух в цьому місці утруднено як до розв'язки біля скверу імені Василя Стуса, так і за ним.

Крім того, труднощі з рухом виникли на проспекті Академіка Палладіна поблизу станції метро "Академмістечко".

Затори у Святошинському районі Києва. Фото: Google Maps

Не менш складна ситуація виникла і на Набережному шосе. Затори тут утворилися на ділянці між Гаванським і пішохідним мостами через Дніпро. Рух ускладнено в обидва напрямки.

Ситуація з рухом транспорту в Києві. Фото: Google Maps

Традиційно рух уповільнено в районі моста Патона. Затори утворилися на самому шляхопроводі, а також на переїзді між бульваром Дружби Народів і Набережним шосе.

Згідно з даними сервісу, кілька найкраща ситуація спостерігається на сусідньому Дарницькому мосту.

Затори паралізували деякі вулиці в Печерському районі. Фото: Google Maps

У центрі Києва теж не все так добре. Вкрай повільно автомобілі рухаються по бульвару Лесі України в районі Палацу Спорту України.

Також напружена ситуація спостерігається в районі Бессарабського ринку, де затори утворилися між Бессарабською площею і бульваром Тараса Шевченка.

Проблеми з рухом в центрі Києва. Фото: Google Maps

Проблеми з рух транспорту виникли на Петрівці, де затори паралізували проспект Степана Бандери, вулицю Богатирську і розташовані поруч дороги.

Крім того, зараз вкрай складний рух на дорожній розв'язці між проспектом Степана Бандери, а також вулицями Сталінградській й Набережно-Рибальської.

Затори також утворилися на Петрівці. Фото: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на місяць обмежили рух транспорту на вулиці Борщагівській, де затіяли капітальний ремонт полотна.

Нагадаємо, що на 5 жовтня заплановано завершення ремонтних робіт на вулиці Бальзака.

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