Затори в Києві: куди автомобілістам не варто їхати 1 жовтня вранці

Тоді як дорожники обмежили рух автомобілів на Південному мосту, у четвер, 1 жовтня, Київ традиційно заполонили затори. Українські Новини розповідають, куди краще не їхати цього ранку. Згідно з даними сервісу Google Maps, великий затор утворилася на проспекті Перемоги у Святошинському районі столиці. Рух в цьому місці утруднено як до розв'язки біля скверу імені Василя Стуса, так і за ним. Крім того, труднощі з рухом виникли на проспекті Академіка Палладіна поблизу станції метро "Академмістечко". Затори у Святошинському районі Києва. Фото: Google Maps Не менш складна ситуація виникла і на Набережному шосе. Затори тут утворилися на ділянці між Гаванським і пішохідним мостами через Дніпро. Рух ускладнено в обидва напрямки. Ситуація з рухом транспорту в Києві. Фото: Google Maps Традиційно рух уповільнено в районі моста Патона. Затори утворилися на самому шляхопроводі, а також на переїзді між бульваром Дружби Народів і Набережним шосе. Згідно з даними сервісу, кілька найкраща ситуація спостерігається на сусідньому Дарницькому мосту. Затори паралізували деякі вулиці в Печерському районі. Фото: Google Maps У центрі Києва теж не все так добре. Вкрай повільно автомобілі рухаються по бульвару Лесі України в районі Палацу Спорту України. Також напружена ситуація спостерігається в районі Бессарабського ринку, де затори утворилися між Бессарабською площею і бульваром Тараса Шевченка. Проблеми з рухом в центрі Києва. Фото: Google Maps Проблеми з рух транспорту виникли на Петрівці, де затори паралізували проспект Степана Бандери, вулицю Богатирську і розташовані поруч дороги. Крім того, зараз вкрай складний рух на дорожній розв'язці між проспектом Степана Бандери, а також вулицями Сталінградській й Набережно-Рибальської. Затори також утворилися на Петрівці. Фото: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, в Києві на місяць обмежили рух транспорту на вулиці Борщагівській, де затіяли капітальний ремонт полотна. Нагадаємо, що на 5 жовтня заплановано завершення ремонтних робіт на вулиці Бальзака.