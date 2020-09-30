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30 вересня 2020, середа, 13:10 6
Суспільство 2020-09-30T13:23:53+03:00
Українські Новини
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні

У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 29 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих - на 8 до 381.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У столиці дещо зменшилася кількість киян, хворих коронавірусів. За минулу добу виявили 219 хворих. 8 випадків - летальних. Всього від коронавірусу в Києві помер 381 особа. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 778", - сказав він.

Захворіли 108 жінок у віці від 21 до 89 років і 11 дівчаток від 4 до 17 років, а також 94 осіб у віці від 18 до 79 років і 6 хлопчиків від 5 до 14 років.

Захворіли також 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 33 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

"І у нас збільшилася кількість тих, хто одужав. За минулу добу - 157 осіб. Всього коронавірус подолали 6 710 жителів Києва. Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 37, Дніпровському - 35, Деснянському районі - 29 випадків", - повідомив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість хворих на коронавірус станом на 30 вересня збільшилася на 4 027 до 208 959, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 64 людини до 4 129.

Також 29 вересня було проведено 27 572 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 23 657 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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