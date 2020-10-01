Ціни на газ в жовтні: які тарифи пропонують українцям

Тоді як "Нафтогаз" зберіг ціну на природний газ для населення на рівні 4,7 гривні/куб. м , консультаційний центр "ГазПравда" заявляє, що ціна на газ для населення на жовтень становить 4,7-6,9 гривні/куб. м.

Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди", передають Українські Новини.

Згідно з даними "ГазПравди", найнижчу ціну на газ в розмірі 4,7 гривні/куб. м запропонувала газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а найвищу - 6,85 гривні/куб. м - ТОВ "Одесагаз-Поставка".

Своєю чергою, середня ціна на газ серед постачальників становить 5,77 гривень/куб. м.

Тарифи на газ в жовтні. Скріншот: gazpravda.com.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запустила ринок газу для побутових споживачів.

Крім того, в Міненерго дали пояснення, чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У міністерстві спростували підвищення тарифів на електроенергію.

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