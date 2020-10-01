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01 жовтня 2020, четвер, 05:15 6
Економіка 2020-10-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
Ціни на газ в жовтні: які тарифи пропонують українцям

Ціни на газ в жовтні: які тарифи пропонують українцям

Валерия Драгомирова
Газ, Газопостачання, Ціни на газ, Ціни на газ для населення
Газ. Фото: Pixabay
Газ. Фото: Pixabay

Тоді як "Нафтогаз" зберіг ціну на природний газ для населення на рівні 4,7 гривні/куб. м, консультаційний центр "ГазПравда" заявляє, що ціна на газ для населення на жовтень становить 4,7-6,9 гривні/куб. м.

Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди", передають Українські Новини.

Згідно з даними "ГазПравди", найнижчу ціну на газ в розмірі 4,7 гривні/куб. м запропонувала газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а найвищу - 6,85 гривні/куб. м - ТОВ "Одесагаз-Поставка".

Своєю чергою, середня ціна на газ серед постачальників становить 5,77 гривень/куб. м.

Тарифи на газ в жовтні. Скріншот: gazpravda.com.uaТарифи на газ в жовтні. Скріншот: gazpravda.com.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запустила ринок газу для побутових споживачів.

Крім того, в Міненерго дали пояснення, чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У міністерстві спростували підвищення тарифів на електроенергію. 

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