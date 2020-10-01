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01 жовтня 2020, четвер, 06:15 7
Суспільство 2020-10-01T09:00:02+03:00
Українські Новини
Батькам повернули "Пакет малюка". Як отримати допомогу від держави

Батькам повернули "Пакет малюка". Як отримати допомогу від держави

Кира Молчанова
Батьки, Пакет малюка, допомога на дитину
Мама і малюк. Фото: pixabay
Мама і малюк. Фото: pixabay

Обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді Верховна Рада закріпила на законодавчому рівні.

В цілому за прийняття відповідного законопроєкту №3006а проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Передбачається, що до видів державної допомоги сім'ям з дітьми на законодавчому рівні прирівнюється видача одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".

При цьому "пакети малюка" будуть видаватися в закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником установи охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.

У разі відсутності в закладі охорони здоров'я "пакета малюка" його видача здійснюється місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.

"Пакет малюка" надається в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

Розмір вартості становить не менше 3 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство фінансів підтримало пропозицію Мінсоцполітики та долучилося до розробки процедури монетизації одноразової натуральної допомоги "Пакет малюка".

Пілотний проєкт з монетизації "пакета малюка" почався з 1 вересня 2020 року.

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