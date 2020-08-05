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05 серпня 2020, середа, 12:41 8
Суспільство 2020-08-05T15:15:04+03:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики розповіли, як будуть контролювати гроші, які виплатять замість "пакета малюка"

У Мінсоцполітики розповіли, як будуть контролювати гроші, які виплатять замість "пакета малюка"

Валерия Драгомирова
Батьки, пакунок малюка, Пакет малюка, Мінсоцполітики, Грошові виплати
Немовля. Фото: pixabay
Немовля. Фото: pixabay

Гроші, які батьки отримають замість "пакета малюка", вони зможуть витратити лише за призначенням, однак вимагати будь-яких звітів від батьків не будуть. Про це заступник міністра соціальної політики Євген Котик розповів у програмі "Офіційна розмова", передає "УП".

Повідомляється, що буде впроваджена система, за якою за ці гроші батьки зможуть купити тільки дитячі товари і тільки в певних магазинах, які візьмуть участь в цьому проєкті на договірних умовах.

Обов'язок із контролю за реалізацією саме продуктів, речей дитячого призначення буде здійснюватися безпосередньо банком, Мінсоцполітики, а також торговельною мережею, яка приєднана до цього проєкту.

"У цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину. Тому ми і ввели таку систему, знайшли новий механізм, який дозволить це проконтролювати.

За торговельним мережам, хотів би зазначити, що вони будуть не спеціалізовані.

Ми не створюємо певні якісь нові.

Це будуть чинні торговельні мережі, які просто приєднаються до цього проєкту на договірних умовах", - пояснює він.


Заступник міністра також додав, що в Мінсоцполітики розглядають питання про можливість вибору, але однією з основних задач цього пілотного проєкту є дізнатися, яка форма - натуральна або грошова - буде краща для людей, а також визначити, який набір дитячих товарів буде більш оптимальним.

Як повідомляли Українські Новини, водночас в ЮНІСЕФ – Дитячому фонді Організації Об'єднаних Націй – закликали Кабінет Міністрів не змінювати натуральну допомогу "пакунку малюка" на грошову виплату.

Крім того, раніше повідомлялося, що для отримання допомоги батьки або опікуни при неотриманні "пакета малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну картку.

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