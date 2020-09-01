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01 вересня 2020, вівторок, 11:00 7
Суспільство 2020-09-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"

Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"

Анна Рудык
дитина, Пакет малюка, Монетизація пільг
Дитина. Фото: pixabay.com
Дитина. Фото: pixabay.com

Пілотний проєкт з монетизації "пакета малюка" починається з 1 вересня 2020 року. Про це йдеться в постанові № 744 від 29 липня, передають Українськi Новини.

Сума виплати становитиме 5 тис. гривень.

Грошова компенсація не виплачується у разі відмови від новонародженої дитини, відбування матір'ю покарання в місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань, смерті новонародженої дитини в пологовому будинку, а також отримання натуральної допомоги "пакет малюка".

Ці кошти можна витратити у суб'єктів господарювання, які приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги".

Зазначається, що заклади торгівлі зобов'язані здійснювати контроль продажу товарів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакета малюка" в 5 тис. гривень.

Також раніше ми писали про те, чому зникли бебі-бокси і як їх монетизують.

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