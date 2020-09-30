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30 вересня 2020, середа, 23:43 4
Суспільство 2020-10-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський заснував чергове свято

Зеленський заснував чергове свято

Валерия Драгомирова
свято, Владимир Зеленський, День територіальної оборони
Владимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Владимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заснував День територіальної оборони після того, як 25 вересня Зеленський заснував день виноградаря і винороба. Це професійне свято відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"З огляду на важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави ввів День територіальної оборони України", - йдеться в ньому. 

Згідно з підписаним Зеленським указу № 417/2020 "Про день територіальної оборони України", він буде відзначатися щорічно в першу неділю жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини,  

Раніше президент Володимир Зеленський заснував День фермера. Свято буде відзначатися щорічно 19 червня. 

Водночас в Україні святкуватимуть День захисника 14 жовтня.

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