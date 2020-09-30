Зеленський заснував чергове свято

25 вересня Зеленський заснував день виноградаря і винороба . Це професійне свято відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. Президент Володимир Зеленський заснував День територіальної оборони після того, як

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.



"З огляду на важливість територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій Глава держави ввів День територіальної оборони України", - йдеться в ньому.



Згідно з підписаним Зеленським указу № 417/2020 "Про день територіальної оборони України", він буде відзначатися щорічно в першу неділю жовтня.



Як повідомляли Українськi Новини,



Раніше президент Володимир Зеленський заснував День фермера. Свято буде відзначатися щорічно 19 червня.

Водночас в Україні святкуватимуть День захисника 14 жовтня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини