Зеленський заснував день виноградаря і винороба

Президент Володимир Зеленський заснував в Україні день виноградаря і винороба.

Про це він повідомив в ході робочого візиту в Закарпатську область, передають Українські Новини.

"Сьогодні я підписав указ, який встановлює в Україні офіційне свято - день виноградаря і винороба. Я знаю, що це було важливо для людей, які працюють в цій сфері. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії", - сказав він.

Згідно з відповідним указом №403 від 22 вересня, це професійне свято відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада.

Зеленський також повідомив, що доручив Кабінету Міністрів розробити і подати комплекс заходів для розвитку українського виноградарства і виноробства.

"Ми часто говоримо про економічний націоналізм. Давайте зробимо так, щоб закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю і популярністю нічим не поступалося французьким, італійським, іспанським, португальським винам", - сказав Президент.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні 2020 року у порівнянні з серпнем 2019 року імпорт винограду збільшився на 50%, або на 2,861 млн доларів до 8,588 млн, експорт - зменшився на 94,4% до 0,003 млн доларів.

Тим часом в Німеччині вперше не вдалося зібрати урожай винограду для вина "Айсвайн", яке роблять із заморожених ягід: у країні не було морозів, здатних заморозити виноградини.

А на вихідні Українські Новини зібрали добірку винних дегустацій – куди піти цього тижня.

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