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01 жовтня 2020, четвер, 07:22 9
Транспорт 2020-10-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень

З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень

Петро Стуженко
Транспорт, Дорога, Правила, Автомобіль, 1 жовтня
Увімкнені фари на автомобілях. Фото: ABW.by
Увімкнені фари на автомобілях. Фото: ABW.by

Вже традиційно, у перший день жовтня водії всіх транспортних засобів на вітчизняних автодорогах зобов'язані навіть в денний час включати фари. Йдеться про ближнє світло фар. А так зване "дальнє" світло можна використовувати лише за певних умов.

Вимога пересуватися поза населеними пунктами в будь-який час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар буде діяти до 1 травня.

Про таке йдеться в пункті 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР) України. За ігнорування цієї норми передбачений штраф у розмірі 425-510 гривень.

Включати дальнє світло або додаткові протитуманні фари дозволяється у разі недостатньої видимості, але тільки за умови, що яскраве світло не буде сліпити інших водіїв.

Такі норми пов'язані з необхідністю збільшити видимість транспортних засобів на автошляхах, адже через мінливість погодніх умов в осінньо-зимовий період вона стає гіршою, а до того ж - світловий день скорочується.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві та області з 1 червня запустили фото- і відеофіксацію порушень ПДР.

Крім того, українці отримують фейкові постанови про штрафи. Як відрізнити липовий "лист щастя" від справжнього.

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