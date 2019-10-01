З сьогоднішнього дня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом

З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, під час руху автомобіля поза населених пунктів потрібно обов'язково включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це повідомляє Патрульна поліція України.



Вимога ПДР діє в період з 1 жовтня до 1 травня та є обов'язковою для виконання як вдень, так і вночі.

"З 1 жовтня треба весь час, рухаючись поза населеними пунктами, включати ближнє світло фар або денні ходові вогні. Тримайте їх включеними і вдень, і вночі. Це покращить видимість автомобіля під час руху вдень і допоможе запобігти ДТП", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Наголошується, що включати фари за містом водії повинні в холодну пору року, коли істотно погіршується видимість на дорогах. За ігнорування цього правила передбачений штраф 425-510 грн. Якщо це спричинило аварійну ситуацію, штраф може скласти 680-850 грн, а водія можуть позбавити прав на термін до 6-12 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.