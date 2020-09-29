Українці отримують фейкові постанови про штрафи. Як відрізнити липовий "лист щастя" від справжнього

В Україні почала працювати автоматична фіксація порушень швидкісного режиму і водії стали поводитися на дорогах обережніше. Однак технічною новинкою стали користуватися шахраї - вони надсилають автолюбителям листи про те, що вони нібито порушили ПДР і тепер повинні заплатити штраф. Причому листи отримують навіть ті, хто за кермо ніколи не сідав.

Про те, як відрізнити справжнє оповіщення про штраф від підробки шахраїв, розповів ресурс "Сегодня".

Листи про те, що людина повинна сплатити штраф, отримують навіть ті, хто за кермо ніколи не сідав і взагалі автомобілем не володіє. Проте, у шахраїв є адреса, прізвище, ім'я, по батькові потенційної жертви. Іноді людям, які не платять штраф, починають дзвонити з нагадуваннями, шантажувати комісіями й навіть загрожувати.

Це безпосередньо вказує на почерк шахраїв, які працюють в спеціальних кол-центрах. Такі листи та дзвінки розраховані на людей старшого покоління або на довірливих людей, здатних повірити в реальність порушення. Вони можуть не розбираючись обпалити штраф і не вдаватися в подробиці.

Звичайних квитанцій про порушення правил дорожнього руху правоохоронці вже давно не розсилають. Зараз водії отримують спеціальні постанови. При цьому правоохоронці звернень від тих, кому прийшли підробки, не отримували. Відзначають, що справжній протокол про штраф надійно захищений від підробок.

У цій постанові зазначено, де було вчинено правопорушення, коли воно сталося, вказується точна модель автомобіля. Крім того, в постанові є посилання на сайт bdr.mvs.gov.ua, де можна подивитися фото або відеоматеріали правопорушення.

Також в цій постанові зображений спеціальний QR-код. У ньому зашифровані дані для оплати штрафу за допомогою банківської карти. Якщо такого на вашому розпорядженні немає - це фейк.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві поліціянти припинили діяльність двох колекторських "кол-центрів", співробітники яких погрожували людям через телефон.

Тим часом у липні сума накладених штрафів за порушення правил дорожнього руху склала 47 млн ​​гривень, в серпні - знизилася на 25% до 37,6 млн гривень.

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