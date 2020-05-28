У Києві та області з 1 червня запустять фото - і відеофіксацію порушень ПДР

Міністерство внутрішніх справ запустить фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Києві і на автомагістралях Київської області з 1 червня, так як раніше відклали запуск через карантин.

Про це свідчать трансляція запуску фото- і відеофіксації порушень ПДР, пост заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в соціальній мережі Facebook і повідомлення пресслужби МВС, передають Українські Новини.



"1 червня об 00:01 запрацюють перші 50 відеокамер системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлено в Києві й на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками", - написав Геращенко.



Він зазначив, що в подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.



Місця установлення камер будуть узгоджуватися з Департаментом патрульної поліції.



На автомагістралях установлення камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і об'єднаних територіальних громадах (ЗТВ) - за рахунок місцевих бюджетів.



"У містах України ми будемо пропонувати мерам міст, керівникам ОТГ ставити камери в місцях підвищеної концентрації ДТП. Мери міст отримають листи з інформацією про те, в яких місцях гинуть найчастіше люди, з пропозицією профінансувати за рахунок місцевого бюджету установлення таких відеокамер, а по території автомагістралі - будуть фінансуватися за рахунок бюджетів будівництва доріг", - сказав Геращенко на брифінгу.



Він зазначив, що з самого початку запуску в автоматичному режимі будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості.



"Поступово, вже цього року, система буде фіксувати й інші порушення ПДР - проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також встановленої для транспортних засобів заборони рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху", - продовжив заступник міністра.



Він вказав, що завдання автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху - це суттєве зменшення загибелі і травмування українців на дорогах.



"Мета, поставлена ​​перед державою, - це знизити загибель людей на дорогах України в два рази за найближчі п'ять років", - написав він.



Розмір штрафу становить 255 гривень - у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год; 510 гривень - в разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год.



Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.



Штраф необхідно сплатити протягом 30 днів з дати набрання постановою чинності.



Зазначається, що постанова може виноситися без участі особи, яка притягається до відповідальності, відправляється порушнику поштою протягом 3 днів з дати винесення.



При цьому її можна оскаржити протягом 10 днів з дати набрання постановою чинності.



Після закінчення 30 днів запускається механізм примусового стягнення.

При цьому відкривається виконавче провадження - на транспортний засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папери) може бути накладено арешт, боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном.



Крім того, стягується подвійна сума штрафу.



Також зазначено, що реквізити для сплати штрафу за порушення, зафіксованоі в автоматичному режимі, відрізняються від реквізитів, які встановлені для штрафів, що накладаються працівниками патрульної поліції за порушення ПДР.



Казначейством відкрито єдиний рахунок для сплати штрафів автофіксації.



Реквізити для сплати штрафу є в постанові, і вони вказані в відривний квитанції.

Додатково вони будуть опубліковані на офіційних сайтах МВС або Національної поліції.



До відповідальності можуть притягнути особу, на яку зареєстровано транспортний засіб, або належного користувача, дозволу відповідного власника в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів; керівника юридичної особи, або визначена ним відповідальна посадова особа; особа, яка ввезла авто на територію України (громадянин України, іноземець або особа без громадянства).

Як повідомляли Українськi Новини, раніше МВС відклало запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР до закінчення режиму суворого карантину.



З 1 травня Міністерство внутрішніх справ мало намір запустити в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві та в Київській області.