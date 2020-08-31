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31 серпня 2020, понеділок, 18:20 8
Економіка 2020-08-31T20:15:03+03:00
Українські Новини
У липні борги українців за комуналку зменшилися

У липні борги українців за комуналку зменшилися

Ольга Фандорина
комунальні послуги, Житлово-комунальні послуги, Заборгованість за комунальні послуги

У липні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 3,9%, або на 2 240,5 млн гривень, до 55 793,2 млн гривень порівняно з червнем, тоді як у липні впали ціни на одяг, взуття і їжу, зате зросли на комуналку і медицину.

Про це повідомила Державна служба статистики, передают Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 серпня 2020 року зменшився на 17,5 млн гривень до 5 012,4 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 748,1 млн гривень до 17 252,2 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 1 313,4 млн гривень до 21 596,5 млн гривень.

У липні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 143,761 млн гривень), Харківській (3 238,215 млн гривень) і Дніпропетровської (2 682,629 млн гривень) областях; за газопостачання — в Харківській (2 263,317 млн ​​гривень), Дніпропетровській (2 154,483 млн гривень) і Одеській (2 802,361 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість з квартирної плати в липні зафіксована в Києві (1 024,173 млн гривень), Дніпропетровській (1 087,777 млн ​​гривень) і Харківській (424,544 млн гривень) областях.

А в жовтні минулого року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 року.

У березні поточного року Кабінет Міністрів  переглянув макропоказники на 2020 рік.

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