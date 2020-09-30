Рахунок за гарячу воду є, води немає. Куди скаржитися киянам на неякісні послуги

в зв'язку з аваріями і масштабними роботами із переобладнання на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 . цього літа кияни довше звичайного залишалися без гарячої води Про загальну ситуацію з електроенергії на теплоелектростанціях (ТЕС) і теплоелектроцентралях (ТЕЦ) вже повідомляли Українські Новини.

Про планові ремонти і їх тривалості повідомляє сайт "Кіївтеплоенерго". У зв'язку з цим почастішали випадки отримання киянами рахунків з помилками. Як вирішити цю проблему, дізналися Українські Новини.

Кожного літа в Києві проводяться гідравлічні випробування трубопроводів. Зазвичай, гаряча вода в будинках столиці відсутня два тижні. В цьому році, за повідомленням заступника голови КМДА Петра Пантелєєва на офіційному сайті КМДА, планові відключення в Києві були відкладені майже до середини травня. Але завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад "Київтеплоенерго" багато мікрорайони отримали гарячу воду раніше двотижневого терміну, повідомляє Пантелєєв.

Але не всі райони столиці могли порадіти швидкому поверненню гарячої води. Через аварії на Київській ТЕЦ-5, яка обслуговує Печерський, Голосіївський, Солом'янський райони і складності робіт на мосту Патона, тепломережа якого забезпечує Русанівку та Березняки, період відключення був більш тривалим. За повідомленням КМДА масштабні роботи із переобладнання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (Дарницький, Дніпровський, Подільський, Деснянський, Оболонський райони) вже на фінальній стадії. Проте, жителі деяких мікрорайнів час від часу страждають від відсутності гарячої води. Наприклад, у вересні з подібною проблемою зіткнулися жителі Печерська (вул. Липська, Шовковична, Богомольця та ін.). Хоча, на сьогодні за повідомленням "Київтеплоенерго" всі ремонтні роботи вже завершені. за інформацією, Яку Українські Новини отримали від Міністерства розвитку громад і територій, ТЕЦ готові до опалювального сезону 2020-2021 на 93%.

Через аварії або інші непередбачені обставини, платіжні квитанції за гарячу воду можуть містити помилки. Якщо в будинку часто відключали гарячу воду, а сума в платіжці є завищеною, городяни можуть звернутися в Центр Комунального сервісу за тел. 044 247-40-40. Крім того, можна особисто прийти в один з сервісних центрів в своєму районі або залишити заявку он-лайн за адресою.

Як повідомляли Українські Новини, розпломбувати лічильник гарячої води можна самостійно.

Також Міністерство соціальної політики пояснило, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу.

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