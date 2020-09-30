підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 16:00 6
Суспільство 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Рахунок за гарячу воду є, води немає. Куди скаржитися киянам на неякісні послуги

Рахунок за гарячу воду є, води немає. Куди скаржитися киянам на неякісні послуги

Ірена Хмельовська
платіжки, Тарифи на гарячу воду, Гаряча вода, квитанція
Лічильник. Фото: Київрада
Лічильник. Фото: Київрада

цього літа кияни довше звичайного залишалися без гарячої води в зв'язку з аваріями і масштабними роботами із  переобладнання на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про загальну ситуацію з електроенергії на теплоелектростанціях (ТЕС) і теплоелектроцентралях (ТЕЦ) вже повідомляли Українські Новини.

Про планові ремонти і їх тривалості повідомляє сайт "Кіївтеплоенерго". У зв'язку з цим почастішали випадки отримання киянами рахунків з помилками. Як вирішити цю проблему, дізналися Українські Новини.  

Кожного літа в Києві проводяться гідравлічні випробування трубопроводів. Зазвичай, гаряча вода в будинках столиці відсутня два тижні. В цьому році, за повідомленням заступника голови КМДА Петра Пантелєєва на офіційному сайті КМДА, планові відключення в Києві були відкладені майже до середини травня. Але завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад "Київтеплоенерго" багато мікрорайони отримали гарячу воду раніше двотижневого терміну, повідомляє Пантелєєв.

Але не всі райони столиці могли порадіти швидкому поверненню гарячої води. Через аварії на Київській ТЕЦ-5, яка обслуговує Печерський, Голосіївський, Солом'янський райони і складності робіт на мосту Патона, тепломережа якого забезпечує Русанівку та Березняки, період відключення був більш тривалим. За повідомленням КМДА масштабні роботи із переобладнання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (Дарницький, Дніпровський, Подільський, Деснянський, Оболонський райони) вже на фінальній стадії. Проте, жителі деяких мікрорайнів час від часу страждають від відсутності гарячої води. Наприклад, у вересні з подібною проблемою зіткнулися жителі Печерська (вул. Липська, Шовковична, Богомольця та ін.). Хоча, на сьогодні за повідомленням "Київтеплоенерго" всі ремонтні роботи вже завершені. за інформацією, Яку Українські Новини отримали від Міністерства розвитку громад і територій, ТЕЦ готові до опалювального сезону 2020-2021 на 93%.  

Через аварії або інші непередбачені обставини, платіжні квитанції за гарячу воду можуть містити помилки. Якщо в будинку часто відключали гарячу воду, а сума в платіжці є завищеною, городяни можуть звернутися в Центр Комунального сервісу за тел. 044 247-40-40. Крім того, можна особисто прийти в один з сервісних центрів в своєму районі або залишити заявку он-лайн за адресою.

Як повідомляли Українські Новини, розпломбувати лічильник гарячої води можна самостійно.  

Також Міністерство соціальної політики пояснило, як не втратити пільги і субсидії при зміні постачальника газу.

Більше новин про: платіжки Тарифи на гарячу воду Гаряча вода квитанція

Чи можлива соціальна субсидія при нелегальній орен...
Одеса вирішила знизити тарифи на опалення...
Платіжки на тепло і гарячу воду для українців зниж...
Лічильник гарячої води або опалення можна розпломб...
Зеленський звільнив Фокіна
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
Новини
До шести зросла кількість лікарень для пацієнтів з COVID-19 в Харкові 16:41
Кабмін продовжив програму "теплих кредитів" до 2022 16:32
Розшифровано "чорні ящики" літака АН-26, що впав 16:25
Причиною катастрофи Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, - Уруський 16:25
"Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада 16:19
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Рахунок за гарячу воду є, води немає. Куди скаржитися киянам на неякісні послуги 16:00
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok