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01 жовтня 2020, четвер, 06:50 5
Суспільство 2020-10-01T07:00:01+03:00
Українські Новини
Коли українці відпочиватимуть: перенесення робочих днів у 2021 році

Коли українці відпочиватимуть: перенесення робочих днів у 2021 році

Валерия Драгомирова
Кабмін, вихідні, перенесення робочих днів
Календар. Фото: ulet.pro
Календар. Фото: ulet.pro

Кабінет Міністрів рекомендує перенести 3 робочих дні у 2021 для раціонального використання робочого часу та святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

Таке рішення прийняли на засіданні Кабміну, передають Українські Новини.

Так, рекомендується перенести робочий день п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня (7 січня - Різдво); робочий день понеділка, 23 серпня - на суботу, 28 серпня (24 серпня - День незалежності); п'ятниці, 15 жовтня, - на суботу, 23 жовтня (14 жовтня - День захисника України).

Такі рекомендації стосуються підприємств, установ і організацій, для працівників яких встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, акціонерного товариства "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні українців чекає додатковий день відпочинку на День захисника України. У жовтні всього очікується 10 вихідних днів.

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