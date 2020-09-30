Ми не в СРСР і не під Кремлем: Кравчук відповів Гризлову на ультиматуми

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав представника Росії в ТКГ Бориса Гризлова не блокувати переговорний процес і не висувати Україні ультиматуми.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Офісу Президента за результатами засідання ТКГ в режимі відеоконференції, передають Українські Новини.



Згідно з ним, близько чотирьох годин тривало обговорення процедурних питань, що, однак, не дозволило відразу перейти до розгляду питань порядку денного засідання.



"Не висувайте нам ультиматумів - ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, не дозволить диктувати їй будь-які умови ... (Закликаю) не блокувати переговорний процес і зосередитися на питаннях, у вирішенні яких зацікавлені громадяни України ... сторони повинні працювати над реалізацією рішень глав держав "нормандського формату", досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, якого так хочуть люди ... ", - сказав Кравчук Гризлову.

Кравчук зазначив, що українська делегація готова до конструктивної роботи над розв'язанням питань, що входять до порядку денного.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Кравчук заявив, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ.



Раніше Кравчук вимагав від окремих районів Донецької та Луганської областей забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до утримуваних осіб.

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