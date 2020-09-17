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17 вересня 2020, четвер, 23:59 7
Зовнішня політика 2020-09-18T00:30:01+03:00
Українські Новини
Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців

Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців

Елена Новикова
Донбас, ОРДЛО, ТКГ, Українські військовополенені, Леонід Кравчук, полонені, Червоний Хрест, полонені українці
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук

Перший Президент (1991-1994) і глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук, якого призначили на посаду 30 липня, вимагає від окремих районів Донецької та Луганської областей забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до утримуваних осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Неприпустимо і обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 громадян України, що знаходяться в ОРДЛО, вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи... Не менше обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами і забезпечити доступ до них представників МКЧХ", - сказав Кравчук.

Він додав, що домовленості лідерів країн "нормандського формату", досягнуті в Парижі, щодо забезпечення повного і безумовного доступу МКЧХ до утримуваним особам виконуються тільки України.

"...Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано обвинувачуються у скоєнні злочинів і містяться на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні", - додано в повідомленні.

Кравчук, зокрема повідомив, що 12 грудня 2019 року парламент вніс зміни до закону "Про попереднє ув'язнення" з метою забезпечення безперешкодного доступу представників комітету до осіб, які перебувають під вартою.

"Україна глибоко вдячна комітету і ОБСЄ, зокрема главі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллетт, а також координатору робочої групи з гуманітарних питань в ТКГ послу Тоні Фришу, за послідовну підтримку справедливих вимог української сторони..." - додав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ підкреслив, що доступ повинен бути наданий, серед іншого, до секретної донецької в'язниці "Ізоляція", відомої завдяки тортурам українців і нелюдських умов утримання.

Як повідомляли Українськi Новини, Разумков заявив, що наразі провести вибори на території окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) неможливо фізично.

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