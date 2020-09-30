Трьох знаків зодіаку сьогодні чекають перешкоди в справах, - астролог

Після того, як за гороскопом на вівторок у Раків, Терезів і Скорпіонів був вдалий день , за гороскопом на сьогодні, 30 вересня, Овнів, Левів і Дів будуть супроводжувати труднощі в справах. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в середу розкажуть Українські Новини.

Овен

Зірки радять Овнам не квапити події в цей день. Справи йтимуть набагато краще, якщо представники знаку зможуть стримувати свої емоції і не будуть діяти необдумано. В особистому житті слід згладжувати всі гострі кути в спілкуванні з другою половинкою і близькими. Пам'ятайте, що конфлікти, які виникли в цей період, забудуться ще не скоро.

Лев

Леви в середу зможуть розраховувати тільки на свої сили. Будь-які спроби попросити допомоги у оточуючих не увінчаються успіхом. У середу також не виключені невеликі проблеми в справах. Щоб їх уникнути, зірки радять серйозно ставитися до будь-яких дій і відмовитися від поспіху. Крім того, зав'язані в цей день нові відносини можуть стати не дуже тривалими і не будуть приносити морального задоволення обом партнерам.

Діва

Дів чекає неоднозначний день. З самого ранку представники цього знаку не будуть відчувати впевненість в собі і своїх. Тому зірки радять в середу не втрачати пильності, щоб не опинитися в неприємній ситуації. В цей день також доведеться розбиратися з усіма труднощами, що виникають самостійно і звалити на себе частину домашніх турбот.

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