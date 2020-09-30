Американський військово-транспортний літак C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в Одесі

Тоді як американські конвертоплани пролетіли над Києвом , в одеському аеропорту здійснив аварійну посадку військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules. Про це повідомляє місцеве видання " Думська ".

Борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, яка розташована в Німеччині. У польоті у літака відмовив один з чотирьох двигунів.

Також наголошується, що цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, що пройшло 6 липня 2019 року, зібрала всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Володимира Путіна.

Тоді на машину завдали так звані "смуги вторгнення" - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласом C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня під Харковом розбився військовий літак Ан-26, на його борту були курсанти.

Раніше повідомлялося про те, що Україна і США провели спільні навчання в Чорному морі.