Україна і США провели спільні навчання в Чорному морі

У Чорному морі кораблі Військово-морських сил Збройних сил України провели спільні навчання американських есмінців Roosevel. Судна двох країн відпрацьовували взаємосумісність за стандартами НАТО.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС.

Так, кораблі відпрацювали тактичне маневрування, тренування по зв'язку, протиповітряної оборони, відбиття ударів противника тощо. У відомстві зазначають, що ВМС і надалі буде розширювати співпрацю у військовій сфері з США.

"Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морського вишколу й обміну досвідом між екіпажами кораблів двох держав", - заявив після навчань командувач Військово-морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неіжпапа.

Він зазначив, що тренування з військовими кораблями США - це досвід, який дозволяє удосконалювати сумісність, щоб бути готовими разом стати на захист безпеки, стабільності і миру в Чорноморському регіоні