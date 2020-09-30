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30 вересня 2020, середа, 18:43 10
Силові структури 2020-09-30T20:00:01+03:00
Українські Новини
Україна і США провели спільні навчання в Чорному морі

Україна і США провели спільні навчання в Чорному морі

Кира Молчанова
США, Сполучені Штати Америки, Україна, військові навчання

У Чорному морі кораблі Військово-морських сил Збройних сил України провели спільні навчання американських есмінців Roosevel. Судна двох країн відпрацьовували взаємосумісність за стандартами НАТО.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС.

Так, кораблі відпрацювали тактичне маневрування, тренування по зв'язку, протиповітряної оборони, відбиття ударів противника тощо. У відомстві зазначають, що ВМС і надалі буде розширювати співпрацю у військовій сфері з США.

"Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морського вишколу й обміну досвідом між екіпажами кораблів двох держав", - заявив після навчань командувач Військово-морських сил ЗС України контрадмірал Олексій Неіжпапа.

Він зазначив, що тренування з військовими кораблями США - це досвід, який дозволяє удосконалювати сумісність, щоб бути готовими разом стати на захист безпеки, стабільності і миру в Чорноморському регіоні

Военные отрабатывают навыки маневров. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Корабль ВМС Украины. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
На учениях украинцы отрабатывают навыки взаимодействовать по стандартам НАТО. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В рубке украинского корабля. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Военные учения Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В учениях принимают участие корабли Украины и США. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа

Як повідомляють Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський відвідав військові навчання "Об'єднані зусилля-2020", які проходять в Херсонській та Миколаївській області та зазначив, що бойовий досвід українських військових стає частиною навчально-бойових програм.

21 вересня Росія почала стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020", які пройшли відбуваються поруч з окупованими територіями Донбасу.

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