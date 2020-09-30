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30 вересня 2020, середа, 20:26 63
Суспільство 2020-09-30T22:00:05+03:00
Українські Новини
В одній зі шкіл Житомира захворіли 30 педагогів, у трьох виявили COVID-19

В одній зі шкіл Житомира захворіли 30 педагогів, у трьох виявили COVID-19

Константин Долгий
Житомир, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, коронавірус в Житомирі, Коронавірус у школі
Карантин у школі. Фото: pixabay
Карантин у школі. Фото: pixabay

В одному з навчальних закладів Житомира викладачі масово пішли на лікарняний, тоді як в Україні зафіксовано рекордний з початку пандемії добовий приріст хворих на коронавірус.

Як повідомляють Українські Новини, про це пише телеканал C-TV.

Повідомляється, що на погіршення самопочуття поскаржилися 30 викладачів Житомирської загальноосвітньої школи №5. У зв'язку з такою ситуацією було ухвалено рішення закрити навчальний на карантин.

Зазначається, що серед хворих педагогів було виявлено три випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Інших вчителів лікарі відправили на тестування.

Як розповіли представники Департаменту освіти і науки Житомирської міської ради, серед учнів школи випадків зараження коронавірусом поки що не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, за минулі вихідні в Житомирі збільшилася кількість навчальних закладів, де COVID-19 виявили серед учнів або персоналу.

Раніше повідомлялося, що голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма заразився коронавірусом нового типу.

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