Випадки зараження коронавірусом виявили в кількох навчальних закладах Житомира

В Житомирі збільшилася кількість навчальних закладів, де були підтверджені випадки зараження коронавірусом, у той час, як за минулу добу в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 , яким необхідна госпіталізація.

Як передають Українські Новини, про це в понеділок, 28 вересня, під час брифінгу заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як розповів глава ОДА, COVID-19 діагностували в учнів і працівників двох шкіл, дитячого садка і музичного коледжу.

Бунечко також додав, що спалах коронавірусу також підтвердили в школі-інтернаті в Тетереві.

Згідно з даними МОЗ України, від початку пандемії в Житомирській області підтвердили 5 779 випадків зараження коронавірусом. Побороти небезпечне захворювання змогли 3 173 людини, ще 105 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня в Житомирській області у двох ліцеях виявили співробітників, хворих на коронавірус.

Також 14 вересня стало відомо, що голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма після відпустки захворів на коронавірус COVID-19.

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