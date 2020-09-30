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30 вересня 2020, середа, 12:44 9
Вибори 2020-09-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кернес і Фельдман виходять у 2 тур на виборах мера Харкова, - опитування

Кернес і Фельдман виходять у 2 тур на виборах мера Харкова, - опитування

Ольга Фандорина
Геннадій Кернес, соцопитування, Місцеві вибори, Олександр Фельдман, кандидати на місцеві вибори
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Геннадій Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/

На виборах мера серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" жителів Харкова і області  46,1% респондентів проголосували б за мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 29,5% - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

11,2% вибрали б голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера від партії "Слуга народу", 6% - депутата Харківської міської ради Ігоря Черняка.

Решта кандидатів набрали менше ніж 2%.

Опитування проводилося 2-9 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Харківської області методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Харкова, 3% - для області.

Відповідно до закону, якщо жоден з кандидатів не набирає 50% голосів виборців, проводять 2 тур виборів мера. таким чином, у 2 тур потрапляють Геннадій Кернес і Олександр Фельдман.

Як повідомляли Українські новини, Геннадій Кернес  лікується в тій же клініці, куди після отруєння доставили Навального.

Також Кернес  витратив 5,8 млн гривень  на лікування і транспортування до Німеччини.

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