Норвегія заборонила зупинку круїзних лайнерів у своїх портах

Через спалах коронавірусу на круїзному лайнері MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, на якому захворіли понад 40 людей, Норвегія заборонила зупинятися в своїх портах лайнерам, на борту яких більше сотні пасажирів. Заборона буде діяти протягом двох тижнів. Про це повідомляє DW.

Наголошується, що заборона не буде стосуватися міжнародних і внутрішніх поромів.

Рішення було прийнято після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалося не менше п'яти пасажирів і 36 членів екіпажу. Зараз вони перебувають у лікарні міста Тромсі, де також варто лайнер. Влада міста закликали всіх, хто знаходився на борту корабля і контактував з пасажирами і членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.

В Міністерстві охорони здоров'я країни припускають, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст і сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом могли бути порушені 69 населених пунктів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня, вперше з початку епідемії, в Португалії не було зафіксовано смертельних випадків через коронавірус.

Тим часом в Німеччині вирішили відкрити школи вперше з початку карантину.