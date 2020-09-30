ТВК опублікувала остаточний список кандидатів у мери Житомира

Водночас як Центральна виборча комісія України затвердила колір і форму бюлетенів, які будуть використовуватися на місцевих виборах, Житомирська міська територіальна виборча комісія зареєструвала списки кандидатів в мери міста.

Як передають Українські Новини, про це пише Житомир.info.

Так, на посаду міського глави Житомира балотується 13 кандидатів. Відзначається, що нікому в реєстрації відмовлено НЕ било.

Кандидати в мери Житомира:

Андрій Дяченко (партія "За майбутнє"),

Олена Розенблат (ВО "Батьківщина"),

Людмила Зубко (партія "Європейська Солідарність"),

Сергій Сухомлин (партія "Пропозиція "),

Наталія Леонченко (ОПЗЖ),

Віктор Євдокимов (партія" Слуга народу "),

Матвій Хренов (партія розвитку громад),

Іван Мартинчук (партія" Сила і Честь"),

Віталій Кирилюк (партія" Голос "),

Євген Демчик (радикальна партія Олега Ляшка),

Сидір Кізін (ВО "Свобода"),

Максим Мелешко (партія "Перемога Пальчевського"),

Олег Комісарчук (Народний Рух України).

Також повідомляється, що згідно з опитуванням на виборах до міської ради Харкова провідні позиції займає ОПЗЖ і "Блок Кернеса".

Крім того, глава Національної поліції заявив, що ніхто з кандидатів в мери не звертався до правоохоронців з проханням про охорону.

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