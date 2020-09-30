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30 вересня 2020, середа, 14:29 14
Вибори 2020-09-30T15:15:01+03:00
Українські Новини
ТВК опублікувала остаточний список кандидатів у мери Житомира

ТВК опублікувала остаточний список кандидатів у мери Житомира

Константин Долгий
Житомир, вибори мера, ТВК
Вибори. Фото: narodna-pravda.ua
Вибори. Фото: narodna-pravda.ua

Водночас як Центральна виборча комісія України затвердила колір і форму бюлетенів, які будуть використовуватися на місцевих виборах, Житомирська міська територіальна виборча комісія зареєструвала списки кандидатів в мери міста.

Як передають Українські Новини, про це пише Житомир.info.

Так, на посаду міського глави Житомира балотується 13 кандидатів. Відзначається, що нікому в реєстрації відмовлено НЕ било.

Кандидати в мери Житомира:

  • Андрій Дяченко (партія "За майбутнє"),
  • Олена Розенблат (ВО "Батьківщина"),
  • Людмила Зубко (партія "Європейська Солідарність"),
  • Сергій Сухомлин (партія "Пропозиція "),
  • Наталія Леонченко (ОПЗЖ),
  • Віктор Євдокимов (партія" Слуга народу "),
  • Матвій Хренов (партія розвитку громад),
  • Іван Мартинчук (партія" Сила і Честь"),
  • Віталій Кирилюк (партія" Голос "),
  • Євген Демчик (радикальна партія Олега Ляшка),
  • Сидір Кізін (ВО "Свобода"),
  • Максим Мелешко (партія "Перемога Пальчевського"),
  • Олег Комісарчук (Народний Рух України).

Також повідомляється, що згідно з опитуванням на виборах до міської ради Харкова провідні позиції займає ОПЗЖ і "Блок Кернеса".

Крім того, глава Національної поліції заявив, що ніхто з кандидатів в мери не звертався до правоохоронців з проханням про охорону.

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