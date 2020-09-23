Зеленський поспостерігав за ходом навчань "Об'єднані зусилля-2020"

Президент України Володимир Зеленський відвідав військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" , що розташувалися в Херсонській та Миколаївській області й зазначив, що бойовий досвід українських військових стає частиною навчально-бойових програм.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України в захисті своєї територіальної цілісності і безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, які високо цінуються у всьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів", - сказав Зеленський.

Навчання "Об'єднані зусилля-2020". Фото: пресслужба Офісу Президента

Згідно з повідомленням, глава держави спостерігав за ходом стратегічних командно-штабних навчань, що проводяться із залученням певних органів військового управління Збройних сил і органів управління інших складових сил оборони.

Зазначено, що це перші навчання високого рівня, які Україна проводить в статусі члена програми розширених можливостей Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

У навчаннях беруть участь літаки. Фото: пресслужба Офісу Президента

Одним з головних завдань навчань є демонстрація готовності України дати відсіч збройної агресії самостійно і з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатності протистояти іншим загрозам.

Навчання також сприятимуть визначенню подальших напрямів розвитку системи управління Збройних сил.

Бойовий вертоліт на навчаннях. Фото: пресслужба Офісу Президента

Як доповів командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний, підрозділи відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції, застосування тактичного повітряного десанту.

Під час навчань було також відпрацьовано будівництво мостів і понтонів, переправлення техніки через річку.

Танк на навчаннях. Фото: пресслужба Офісу Президента

Танк стріляє на навчаннях "Об'єднані зусилля-2020". Фото: пресслужба Офісу Президента

Як повідомляли Українськi Новини, зазначається, що президент Зеленський прибув в Миколаївську область, щоб поспостерігати за перебігом військових навчань "Об'єднані зусилля-2020".

21 вересня військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" розпочалися з виконання завдань кораблями Військово-морських сил Збройних сил України.

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