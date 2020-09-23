Зеленський поспостерігав за ходом навчань "Об'єднані зусилля-2020"

Президент України Володимир Зеленський відвідав військові навчання "Об'єднані зусилля-2020", що розташувалися в Херсонській та Миколаївській області й зазначив, що бойовий досвід українських військових стає частиною навчально-бойових програм. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передають Українські Новини. "Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України в захисті своєї територіальної цілісності і безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, які високо цінуються у всьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів", - сказав Зеленський. Навчання "Об'єднані зусилля-2020". Фото: пресслужба Офісу Президента Згідно з повідомленням, глава держави спостерігав за ходом стратегічних командно-штабних навчань, що проводяться із залученням певних органів військового управління Збройних сил і органів управління інших складових сил оборони. Зазначено, що це перші навчання високого рівня, які Україна проводить в статусі члена програми розширених можливостей Організації Північноатлантичного договору (НАТО). У навчаннях беруть участь літаки. Фото: пресслужба Офісу Президента Одним з головних завдань навчань є демонстрація готовності України дати відсіч збройної агресії самостійно і з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатності протистояти іншим загрозам. Навчання також сприятимуть визначенню подальших напрямів розвитку системи управління Збройних сил. Бойовий вертоліт на навчаннях. Фото: пресслужба Офісу Президента Як доповів командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний, підрозділи відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за оволодіння ротними опорними пунктами на першій позиції, застосування тактичного повітряного десанту. Під час навчань було також відпрацьовано будівництво мостів і понтонів, переправлення техніки через річку. Танк на навчаннях. Фото: пресслужба Офісу Президента Танк стріляє на навчаннях "Об'єднані зусилля-2020". Фото: пресслужба Офісу Президента Як повідомляли Українськi Новини, зазначається, що президент Зеленський прибув в Миколаївську область, щоб поспостерігати за перебігом військових навчань "Об'єднані зусилля-2020". 21 вересня військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" розпочалися з виконання завдань кораблями Військово-морських сил Збройних сил України.