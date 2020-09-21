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21 вересня 2020, понеділок, 12:27 28
Силові структури 2020-09-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону

Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону

Кира Молчанова
Росія, військові навчання, Військові навчання в Росії, Українсько-російський кордон
Російські військові навчання. Скріншот відео
Російські військові навчання. Скріншот відео

Росія почала стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ-2020" сьогодні, 21 вересня,  поруч з окупованими територіями Донбасу. У відповідь на це Україна проводить свої навчання.

Про старт навчань повідомили на сайті Міністерства оборони Росії.

Російське військове відомство повідомило, що навчання пройдуть під керівництвом начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова на території Південного військового округу. Ця територія межує з окупованими частинами Луганської та Донецької областей. Між ними — частина непідконтрольного Україні державного кордону. Крім того, навчання пройдуть в анексованому Криму, а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

У навчаннях беруть участь близько 80 тис. людей, 250 танків, 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Крім російських військових, на навчаннях будуть військові з Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми і Пакистану - всього близько тисячі осіб. У відомстві додають, що представники Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки візьмуть участь в якості спостерігачів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство оборони України планує з 22 по 25 вересня провести у відповідь військові навчання "Об'єднання зусиль - 2020".

Раніше на пляж в Чугуєві поруч з відпочивальниками з гелікоптера висадився десант.

Влітку в Чорному морі відбувалися навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів.

 

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