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30 вересня 2020, середа, 10:27 4
Медицина 2020-09-30T11:15:02+03:00
Українські Новини
Понад половина "коронавірусних" ліжок в Україні зайнята, - Степанов

Понад половина "коронавірусних" ліжок в Україні зайнята, - Степанов

Надежда Комендантова
Максим Степанов, Госпіталізація, Лікарні, Хворі, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус.
Коронавірус.

У той час, як в Україні зафіксовано новий антирекорд - вперше понад 4 тисяч "коронавірусних" хворих за добу , 29 вересня було госпіталізовано 733 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

" За добу було госпіталізовано 733 людини ", - сказав він.

За його словами, станом на поточний момент під прийом хворих відведено 29 666 ліжок у лікарнях, з них близько 51% вже зайняті.

З-поміж 4 027 осіб, у яких 29 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 276 дітей і 171 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 13 720 дітей і 15 250 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 вересня було госпіталізовано 614 хворих на коронавірусну інфекцію.

Раніше, 28 вересня, в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування у той час, як Кабмін змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідбезпеки.

Тим часом сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах.

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